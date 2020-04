Südkorea will wieder innerkoreanische Bahnverbindung anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea will das Projekt zur Herstellung einer innerkoreanischen Eisenbahnverbindung wieder vorantreiben.Das Vereinigungsministerium teilte am Montag mit, um den Donnerstag eine Sitzung des Gremiums für Förderung des Austauschs und der Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea einzuberufen. Dabei wolle das Ressort darüber diskutieren, das Projekt zum Bau einer Eisenbahn zwischen Gangneung und Jejin auf der Donghae Bukbu-Linie als innerkoreanisches Kooperationsprojekt anzuerkennen. Dadurch sollten Bedingungen für eine baldige Aufnahme der Bauarbeiten geschaffen werden.Die Staatschefs beider Koreas hatten bei ihrem Gipfel am 27. April 2018 im Waffenstillstandsort Panmunjom vereinbart, die Eisenbahnlinien an der West- und Ostküste miteinander zu verbinden und die Autobahn zwischen Kaesong und Pjöngjang zu modernisieren.Für die innerkoreanische Bahnverbindung feierten Süd- und Nordkorea im Dezember 2018 in Kaesong den ersten Spatenstich. Das Projekt konnte jedoch nicht fortgesetzt werden, weil sich nach dem ergebnislosen US-Nordkorea-Gipfel im Februar 2019 auch die innerkoreanischen Beziehungen wieder verschlechterten.Das Ressort will am 27. April, dem zweiten Jahrestag des Korea-Gipfels am Bahnhof Jejin in Goseong eine Zeremonie für den Bau der Donghae Bukbu-Linie veranstalten.