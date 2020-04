Südkorea meldet 13 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag 13 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Die Zahl der Covid-19-Infizierten sei mit Stand von 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden um 13 auf 10.674 angestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mit.Damit wurde wieder ein zweistelliger Anstieg verzeichnet, nachdem am Samstag acht neue Infektionsfälle nachgewiesen worden waren. Es war das erste Mal seit 61 Tagen, dass die Zahl der Neuinfektionen einstellig war.Drei von den 13 Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, darunter zwei in der Provinz Gyeonggi und eine in Incheon. In Seoul wurde kein neuer Fall bekannt.Jeweils zwei Fälle wurden in Busan und in der Provinz Nord-Gyeongsang bestätigt, jeweils einer in Daegu und Ulsan.Im Zuge der Kontrolle bei der Einreise wurden vier Infizierte entdeckt. Auch drei lokal erfasste Patienten sind Ankömmlinge aus dem Ausland.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 beträgt 236. Am Sonntag wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten kletterte um 72 auf 8.114.