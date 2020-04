Polizei greift wegen Covid-19 zu neuer Methode für Alkoholkontrolle bei Fahrern

Photo : YONHAP News

Angesichts des Risikos einer Covid-19-Ausbreitung will die Polizei bei der Alkoholkontrolle im Straßenverkehr zu einer neuen Methode greifen.Die Polizei teilte mit, seit dem Wochenende probeweise Sensoren einzusetzen, bei denen Fahrer nicht blasen müssen. Stattdessen werden mit dem Sensor Alkoholmoleküle in der Luft innerhalb des Autos erfasst. Sollte der Alkoholgehalt 0,03 Prozent oder höher betragen, ertönt ein Alarmsignal.Dann muss der Fahrer aussteigen, und es erfolgt eine zweite Messung.Jedoch sind Verbesserungen der neuen Methode erforderlich. Denn die Sirene ertönte auch dann, wenn man ein alkoholhaltiges Handdesinfektionsmittel benutzte oder ein Mitfahrer Alkohol getrunken hatte.Die Polizei will nach einer einwöchigen Probezeit die neue Methode landesweit anwenden.