Koreanischer Experte hilft Usbekistan bei Covid-19-Eindämmung

Photo : KBS

Ein südkoreanischer Experte hat Usbekistan bei der Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung geholfen.Das Land will bald eine Chartermaschine einsetzen, damit der Experte trotz des weitgehend eingestellten Flugverkehrs heimkehren kann.Usbekistan hatte angesichts des schwachen Gesundheits- und Eindämmungssystems lediglich zu Absperrungen gegriffen. Angesichts der zunehmenden Zahl der Corona-Fälle hatte das Land Mitte März Südkorea um die Entsendung eines Experten gebeten, um dessen Know-how bei der Eindämmung übernehmen zu können.Daraufhin wurde Professor Choi Jae-wook von der Abteilung für Präventivmedizin an der Korea Universität am 29. März nach Taschkent entsandt. Die usbekische Regierung bildete ein vorläufiges höchstes Beschlussorgan für das Vorgehen gegen Covid-19 und ernannte Choi zum Sonderberater.Danach wurden gesetzliche Bestimmungen über die Ermittlung der Standorte von Infizierten mittels Handy und Regeln zur Isolierung der Infizierten ausgearbeitet und Maßnahmen umgesetzt, die denen Südkoreas ähnlich sind.In Usbekistan wurde dem koreanischen Experten große Aufmerksamkeit zuteil. Choi trat fast alle zwei Tage in dortigen Nachrichtensendungen auf.