Südkorea will dieses Jahr mobilen Beamtenausweis einführen

Photo : YONHAP News

Südkorea will Ende dieses Jahres einen mobilen Beamtenausweis einführen.Das Innenministerium und das Ministerium für Personalmanagement teilten am Sonntag mit, das Projekt zur Einführung eines mobilen Beamtenausweises am Montag in Auftrag zu geben. Dabei handelt es sich darum, dass der Ausweis in Form einer Plastikkarte angesichts der Fälschungsgefahr durch eine digitale Variante ersetzt wird, die in einem Smartphone gespeichert wird.Das Projekt stellt die erste Stufe des im Oktober veröffentlichten Plans der Regierung dar, mobile Personenausweise einzuführen.Für die digitale Regierungsinnovation will die Regierung mit der Einführung eines mobilen Beamtenausweises die Bequemlichkeit und Sicherheit mobiler Ausweise überprüfen, um nächstes Jahr einen mobilen Behindertenausweis und 2022 einen mobilen Führerschein einzuführen.