Börse schließt vor Beginn der Berichtssaison im Minus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,84 Prozent auf 1.898,36 Zähler.Viele Anleger würden sich vor dem Beginn der Berichtssaison abwartend verhalten, hieß es an der Börse. Denn für den Zeitraum Januar bis März würden wegen Covid-19 schlechte Unternehmenszahlen erwartet.Der Virus-Ausbruch dauere an, auch wenn sich die Ausbreitung verlangsame. Die Unternehmen würden unweigerlich schwache Zahlen für das erste Quartal vorlegen und dies sei ein belastender Faktor, wurde Ha In-hwan von Meritz Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.