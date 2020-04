Chefin der Seuchenschutzbehörde warnt vor zweiter Covid-19-Infektionswelle im Winter

Photo : YONHAP News

Die Chefin der Seuchenschutzbehörde KCDC, Jeong Eun-kyeong, hat vor einer zweiten Covid-19-Infektionswelle im Winter gewarnt.Die Gefahr werde trotz deutlich sinkender Ansteckungszahlen voraussichtlich nicht bald verschwinden. Die Fallzahlen könnten wiederholt steigen und fallen und im Winter einen neuen Höhepunkt erreichen, sagte Jeong am Montag auf einer Pressekonferenz.Experten seien sich weitgehend einig, dass der Kampf gegen das Virus zunächst nicht enden werde, da die Infektionsrate hoch sei und viele Infizierte keine Symptome hätten.Fehlende Studienergebnisse zu den Bedingungen für die Ausbildung einer Immunität und deren Dauer könnten den Kampf gegen das Coronavirus ebenfalls in die Länge ziehen. Es gebe die Möglichkeit, dass das Virus mehrere Jahre grassieren werde.Hinsichtlich Sorgen über ein erhöhtes Risiko nach den Parlamentswahlen in der Vorwoche und einer teilweisen Lockerung der Anforderungen an die soziale Distanzierung, sagte die Behördenchefin, dass mögliche Einflüsse auf das Infektionsgeschehen in den kommenden zwei bis drei Wochen sehr aufmerksam verfolgt würden.