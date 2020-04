Hyundai Motor und Samsung Electronics nehmen Fabriken in Russland wieder in Betrieb

Photo : YONHAP News

In Russland sind einige Fabriken südkoreanischer Unternehmen nach einer Betriebseinstellung wegen Covid-19 wieder geöffnet worden.Im Werk von Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR) in Sankt Petersburg laufen die Bänder seit dem 13. April wieder. Die Produktion wurde jedoch auf 360 Einheiten am Tag gedrosselt, da nicht wie gewöhnlich im Drei-Schicht-System gearbeitet wird, sondern pro Tag nur eine Schicht die Arbeit aufnimmt.Hyundai hatte angesichts der Entscheidung der russischen Regierung, dass alle Arbeiter zu Hause bleiben sollen, die Fabrik vom 30. März bis 12. April geschlossen.Samsung Electronics nahm am 13. April die Produktion in seiner Fabrik in Kaluga nahe Moskau wieder auf. Dort werden Fernseher und Waschmaschinen produziert.Dagegen bleibt die Fabrik von LG Electronics in Rusa in der Oblast Moskau weiter geschlossen. Wie verlautete, habe die Oblast-Regierung die Bitte der Firma um die Wiederaufnahme der Produktion nicht akzeptiert. Die Oblast meldete die zweitmeisten Covid-19-Infizierten in dem Land.