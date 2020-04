Außenministerin spricht mit UN-Flüchtlingskommissar über Kooperation im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi in einem Telefongespräch am Montag über die bilaterale Kooperation im Kampf gegen Covid-19 gesprochen.Kang sagte, dass die südkoreanische Regierung neben dem Einsatz für die Eindämmung der Ausbreitung im Inland bei den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen Covid-19 aktiv mitwirke, unter anderem durch humanitäre Hilfeleistung.Sie würdigte, dass das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR an vorderster Front im Kampf gegen Covid-19 für den Schutz und die Unterstützung von Flüchtlingen und weiteren schutzbedürftigen Gruppen verschiedene Aktivitäten durchgeführt habe.Grandi bewertete, dass die Reaktion der südkoreanischen Regierung auf Covid-19 sehr effektiv und ein Vorbild für andere Länder in der Welt sei. Er äußerte die Hoffnung, die Zusammenarbeit mit Südkorea zu verstärken, um den Flüchtlingen in der Welt und den Ländern, die diese aufnehmen, zu helfen.Beide Seiten vereinbarten, die Kooperation für die Reaktion auf humanitäre Krisen in der Welt fortzusetzen.