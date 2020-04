Kultur Erzbistum Seoul will diese Woche wieder Gottesdienste erlauben

Das Erzbistum Seoul der römisch-katholischen Kirche will ab Donnerstag wieder Gottesdienste erlauben.



Die Entscheidung wurde am Montag im Namen von Andrew Kardinal Yeom Soo-jung bekannt gegeben. Die Regierung habe am Sonntag erklärt, auf die Empfehlung für die Schließung religiöser Einrichtungen zu verzichten, an den Richtlinien zur Corona-Eindämmung aber festzuhalten, hieß es.



Den 232 Kirchen in dem Bistum seien daher entsprechende Hygienevorschriften gemacht worden, um Masseninfektionen mit Covid-19 in der Kirche vorzubeugen. Auf Gruppenaktivitäten und Treffen werde weiterhin verzichtet.



Alle Gläubigen müssten während der Messe Mundschutz tragen, dieser dürfe nur beim Empfang der Hostie abgesetzt werden.



Zuvor hatte das Erzbistum mitgeteilt, die Teilnehmer der Gottesdienste mittels Barcode zu erfassen.



Das Erzbistum hatte ab dem 26. Februar auf Messen in seinen 232 Kirchen verzichtet, um die Covid-19-Ausbreitung einzudämmen.