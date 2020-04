Chartermaschine für Rückholung von Südkoreanern aus Russland startet am 25. April

Photo : YONHAP News

Zur Rückholung von Südkoreanern aus Russland wird nach offiziellen Angaben am 25. April eine Chartermaschine abfliegen.Mit der Maschine von Korean Air dürften von Moskau aus lediglich Personen mit südkoreanischer Staatsangehörigkeit ausfliegen, teilte die südkoreanische Botschaft in Moskau mit.Wer mit einer Körpertemperatur von über 37,5 Grad Celsius eintreffe, könne nicht mitfliegen.Den Flug haben die Koreaner-Gemeinde in Moskau, Korean Air und die russische Luftfahrtbehörde ermöglicht. Dies ist seit dem 7. und 14. April die dritte Rückholaktion für Südkoreaner aus Russland.Russland hatte Ende März seine Grenzen abgesperrt. Mit Stand 20. April sind in Russland insgesamt 47.171 Corona-Infizierte gemeldet. Allein gestern wurden über 4.200 neue Infektionsfälle bekannt.