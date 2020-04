Zentralbank leitet weitere vier Milliarden Dollar aus Währungsswap mit USA in den Markt

Photo : Getty Images Bank

Die südkoreanische Zentralbank will am Donnerstag weitere vier Milliarden Dollar aus dem Währungsswap-Abkommen mit den USA in den Markt leiten.Es handelt sich um die vierte Tranche von Dollar-Liquidität aus dem im März abgeschlossenen Währungsswap über 60 Milliarden Dollar.Die Bank of Korea teilte mit, dass interessierte Banken am heutigen Dienstag Angebote für Devisendarlehen einreichen sollten. Hierzu berechtigt sind alle Banken gemäß dem Bankengesetz sowie die staatlichen Banken Koreanische Entwicklungsbank, Export-Import-Bank und Koreas Industriebank.Im Zuge der vorherigen Ausschreibungen waren insgesamt 15,16 Milliarden Dollar in den Markt gepumpt worden.