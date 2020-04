US-Aufklärer überfliegen koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Nach einem Waffentest Nordkoreas in der Vorwoche haben mehrere US-Aufklärungsflugzeuge die koreanische Halbinsel überflogen.Laut Angaben von Aircraft Spots, einer Webseite zur Flugverfolgung, am Dienstag wurden ein Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe vom Typ E-8C und ein Seeaufklärer der US-Marine vom Typ P-3C über der koreanischen Halbinsel beobachtet.Die E-8C ist in der Lage, in einer Höhe von neun bis zwölf Kilometern Bewegungen von Truppen und Kriegsgerät am Boden präzise zu beobachten. Die P-3C wird für die Erkennung von U-Booten mittels Radar eingesetzt.Es wird davon ausgegangen, dass die USA ihre Aufklärungsaktivitäten gegenüber Nordkorea verstärkten, nachdem dieses am 14. April als Marschflugkörper vermutete Projektile abgefeuert hatte.Am Montag flog eine RC-135W Rivet Joint, ein Fernmeldeaufklärer der US-Luftwaffe über der Halbinsel.