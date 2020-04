Nationales Zuwachs der Corona-Neuinfektionen in Südkorea wieder einstellig

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist erneut unter zehn gefallen.



Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Dienstag mit, dass mit Stand 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden neun Infizierte bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der Corona-Patienten im Land kletterte damit auf 10.683.



Damit wurden den vierten Tag in Folge weniger als 20 Neuinfektionen am Tag nachgewiesen, nach 13 am Sonntag, acht am Samstag und 18 am Freitag.



Von den neun Neuinfektionen am Montag wurden jeweils zwei in Seoul, Daegu und der Provinz Gyeonggi bekannt. Drei Fälle wurden bei der Kontrolle am Flughafen erfasst.



Bei fünf Fällen handelt es sich um importierte Fälle.



Bisher wurden 1.011 importierte Fälle bestätigt, bei 91,6 Prozent von ihnen handelt es sich um Südkoreaner.



Am Montag verstarb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte auf 237, die Sterblichkeitsrate beträgt 2,22 Prozent.



Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten nahm um 99 auf 8.213 zu.