Profi-Baseball-Liga startet Testspielbetrieb

Photo : YONHAP News

Die Profi-Baseball-Liga startet heute ihren Testspielbetrieb, um sich auf den wegen Covid-19 verschobenen Saisonstart vorzubereiten.Die zehn Mannschaften werden insgesamt 20 Testspiele absolvieren, jedes Team vier Spiele. Die Spiele werden vor leeren Rängen stattfinden.Während des Spiels gilt eine Maskenpflicht in allen Bereichen des Stadions mit Ausnahme des Spielfeldes und des Außenfelds.Die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) rät den Spielern von unnötigem Körperkontakt nachdrücklich ab. Daher soll auf ein Abklatschen und Händeschütteln verzichtet werden. Auch ist das Spucken verboten, um einer Verbreitung des neuen Coronavirus vorzubeugen.Die Schiedsrichter sollen Mundschutz und Plastikhandschuhe tragen.Am Dienstag finden fünf Testspiele statt. Die KBO will Anfang Mai in die neue Saison starten.