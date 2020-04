Menschenrechtskommission fordert Ermöglichung der Einreise von Flüchtlingskindern

Photo : KBS News

Nach Einschätzung der Nationalen Menschenrechtskommission soll Südkorea Flüchtlingskinder, die sich während eines Prozesses für den Erhalt des Flüchtlingsstatus lange am Flughafen aufhalten, ins Land einlassen können.Um dies mit Rücksicht auf die Menschenrechte von Kindern zu ermöglichen, sollten relevante Systeme verbessert werden, riet die Kommission am Dienstag dem Justizminister. Eine grundlegende Behandlung des Falls sollte gewährleistet werden, solange ein Asylantrag für Kinder nicht eindeutig einen missbräuchlichen Charakter habe.Anlass ist eine Familie aus Angola, die im Dezember 2018 am Flughafen Incheon eingetroffen war. Nachdem die Überprüfung ihres Asylantrags abgelehnt worden war, lebte sie zehn Monate lang in einem dortigen Terminal. Ihre Einreise wurde erst erlaubt, nachdem das Obergericht Seoul im September 2019 die Ablehnung der Überprüfung für gesetzwidrig befunden hatte.Es entspreche nicht dem Zweck der Verfassungsbestimmungen über die Menschenwürde und die Gewährleistung der grundlegenden Menschenrechte sowie der UN-Kinderrechtskonvention, die Einreise nicht zu überprüfen, hieß es.