Südkorea äußert Bedauern über Abes Opfergabe für Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die erneute Opfergabe des japanischen Premierministers Shinzo Abe für den umstrittenen Yasukuni-Schrein bedauert.Die Regierung drücke große Enttäuschung und tiefes Bedauern darüber aus, dass Premier Abe erneut eine Opfergabe an den Yasukuni-Schrein geschickt habe, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Dienstag. Der Schrein sei eine symbolische Einrichtung, mit der die Kolonisierung und Plünderung durch Japan und dessen Aggressionskriege beschönigt würden.Die Regierung fordere mit Nachdruck, dass Japans führende Persönlichkeiten der Geschichte ins Gesicht sehen und durch Taten demütige Reflexionen sowie aufrichtige Selbstreflexionen über die Vergangenheit erkennen lassen. Dadurch sollten sie ihren Willen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan demonstrieren.Laut der Nachrichtenagentur Kyodo hatte Abe anlässlich des heute begonnenen Frühlingsrituals eine Opfergabe an den Schrein in Tokio geschickt, in dem Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geehrt werden.