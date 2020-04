Innerkoreanisches Schulen in Nordkorea öffnen schrittweise wieder

In Nordkorea hat an Universitäten und Schulen der Unterricht teilweise wieder begonnen, nachdem diese wegen Covid-19 länger geschlossen waren.



Das nordkoreanische Propagandamedium Naenara berichtete am Montag, dass die Schulen nach dem Ende der Ferien schrittweise wieder geöffnet würden. Studenten und Oberschüler der Abschlussklassen besuchten nun den Unterricht.



Nordkorea hatte Ende Januar angesichts der starken Verbreitung von Covid-19 im chinesischen Wuhan seine Grenzen dicht gemacht. Das Land behauptet, keinen Corona-Infektionsfall gehabt zu haben. Am 27. Februar hatte Nordkorea bekannt gegeben, die Ferien der Kindergärten, Schulen und Hochschulen zu verlängern.



Das neue Schuljahr in Nordkorea beginnt eigentlich am 1. April.