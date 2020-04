Chinesischer Parteikader: Nordkoreas Machthaber anscheinend nicht in kritischem Zustand

Photo : KBS News

Laut einem Kader der Kommunistischen Partei Chinas befindet sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anscheinend nicht in einem kritischen Zustand.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.Ein Beamter der Internationalen Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei habe gesagt, Kim sei nicht kritisch krank, hieß es. Die Äußerung wurde angesichts ausländischer Medienberichte gemacht, dass Kim nach einer Operation in großer Gefahr sei.CNN hatte unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten berichtet, die US-Regierung gehe Informationen nach, dass Kim jüngst nach einer großen Operation einer schwerwiegenden Gefahr ausgesetzt sei.