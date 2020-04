Wirtschaft Börse in Seoul verliert ein Prozent

Südkoreas Hauptbörse hat am Dienstag ein Prozent verloren.



Der Leitindex beendete den Handel bei einem Stand von 1.879,38 Zählern. Anleger hätten sich laut Analysten von Aktien großer Firmen mit hoher Marktkapitalisierung getrennt, nachdem die Ölpreise abgestürzt waren.



Zwischenzeitlich hatte der Index rund drei Prozent im Minus gelegen, nachdem CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichtet hatte, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sei nach einer Operation in ernsthafter Gefahr.



Die Verluste konnten eingedämmt werden, nachdem die Regierung in Seoul erklärt hatte, in Bezug auf Kims Gesundheitszustand keine ungewöhnlichen Anzeichen entdeckt zu haben.



Offenbar hätten die Anleger nach dem Ölpreisrutsch weniger Interesse an riskanten Werten gehabt. Dies habe zu Kursverlusten an den führenden Börsen in Asien gesorgt, wurde Lee Won von Bookook Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.