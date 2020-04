Entscheidung über Unterricht in den Schulen soll nächsten Monat gefällt werden

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Bildungsministeriums wird die Entscheidung über den Unterricht in den Schulen im nächsten Monat gefällt werden.Wann und in welcher Form die Schüler in die Schulen zurückkehren, werde Anfang Mai entschieden, sagte Vizeminister Park Baek-bum am Dienstag bei einem Treffen mit den stellvertretenden Leitern der regionalen Bildungsämter.Dabei verknüpfte er die Frage mit der Entscheidung der Regierung hinsichtlich den Anforderungen an die soziale Distanzierung.Für die Wiedereröffnung der Schulen müssten grundlegende Fragen berücksichtigt werden. Hierzu zählten die Infektionszahlen landesweit, die Mittel zur Kontrolle der Krankheit und ob die Schülerinnen und Schüler Risiken im Zusammenhang mit dem Virus ausgesetzt seien.Auch über die Frage, ob die Rückkehr in die Schulen etappenweise erfolge, so wie auch der Online-Unterricht schrittweise aufgenommen worden war, werde später entschieden.Nach weiteren Angaben des Ministeriums würden sich die Beamten mit Virologen und den Chefs der Bildungsämter beraten. Auch die Meinungen der Lehrer und Eltern sollten berücksichtigt werden, bevor Entscheidungen getroffen werden.