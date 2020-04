Bericht: Nordkoreas Machthaber soll am Herzen operiert worden sein

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll möglicherweise am Herzen operiert worden sein.Das sagte der Abgeordnete Yoon Sang-hyun, Leiter des parlamentarischen Ausschusses für Auswärtiges und Wiedervereinigung, am Dienstag gegenüber Reportern.Quellen, die mit Nordkorea-Fragen vertraut sein, hätten ihm berichtet, dass Kim am Knöchel operiert worden sei. Andere Quellen glaubten, dass er sich wegen Covid-19 am Myohyang-Berg in Selbstisolation begeben habe.Einer weiteren Quelle zu Folge habe sich Kim einer Herz-Operation unterzogen, befinde sich aber nicht in einem kritischen Zustand.Zur Vertrauenswürdigkeit der Quellen sagte Yoon, es handele sich nicht um Regierungsquellen, aber mit Nordkorea-Angelegenheiten gut vertraute Personen.Er selbst gehe davon aus, dass es ungewöhnliche Anzeichen gegeben habe, die Spekulationen über Kims Gesundheitszustand auslösten.Yoon nannte in diesem Zusammenhang das Fehlen Kims bei wichtigen Veranstaltungen. Der Machthaber sei sowohl der Parlamentssitzung am 12. April als auch der Zeremonie zum Geburtstag des verstorbenen Großvaters und Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April am Kumsusang-Palast ferngeblieben.Der Ausschuss will heute hinter verschlossen Türen über die Angelegenheit beraten. Auch Außenministerin Kang Kyung-wha und Vereinigungsminister Kim Yeon-chul werden an der Sitzung teilnehmen.