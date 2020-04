Südkorea und USA führen hochrangige Gespräche im Verteidigungsbereich

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA beginnen am Mittwoch ihre regelmäßige hochrangige Diskussion im Verteidigungsbereich.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, mit dem US-Verteidigungsministerium den 17. Korea-US-Integrierten Verteidigungsdialog (KIDD) abzuhalten.Die Diskussion findet angesichts der Corona-Pandemie in Form einer Videokonferenz statt. Südkoreas Delegationsführer ist der stellvertretende Verteidigungsminister für nationale Verteidigungspolitik, Chung Suk-hwan. Sein US-Gegenüber ist Heino Klinck, Abteilungsleiter für Ostasien.Beide Seiten werden ihre Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel austauschen. Sie werden über Maßnahmen zur Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine dauerhafte Friedensschaffung sowie den Stand der Umsetzung des Transfers der Befehlsgewalt in Kriegszeiten diskutieren.Oben auf der Tagesordnung steht auch die Kooperation zwischen den Verteidigungsbehörden beider Länder angesichts der Covid-19-Ausbreitung.Es wird erwartet, dass die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea als eine wichtige Angelegenheit des Bündnisses angesprochen wird.