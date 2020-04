Ex-Diplomat findet Nordkoreas ausbleibende Reaktion auf Spekulationen über Kims Gesundheit ungewöhnlich

Photo : YONHAP News

Ein nach Südkorea geflüchteter früherer nordkoreanischer Diplomat hat Zweifel an Gerüchten geäußert, nach denen sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im kritischen Zustand befinde.Tae Yong-ho, Nordkoreas früherer stellvertretender Botschafter in London, erläuterte in einer Pressemitteilung am Dienstag, es sei in Nordkorea ein streng gehütetes Geheimnis, wo sich die Kim-Familie aufhalte und wohin sie gehe. Weder allgemeine Einwohner, noch Kader der höchsten Ebene wüssten darüber Bescheid. Das sei auch beim Tod der früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il der Fall gewesen.Er halte es daher für ausgeschlossen, dass Gerüchte über einen schlechten Gesundheitszustand von Kim Jong-un bis an die Grenze zwischen Nordkorea und China gelangen würden, sagte Tae.Jedes Mal, wenn über den höchsten Würdenträger gestritten worden sei, habe Nordkorea innerhalb weniger Tage gezeigt, dass es diesem gut gehe. Erste Berichte, nach denen es Kim nicht gut gehe, habe es schon vor über einer Woche gegeben. Es sei jedoch sehr ungewöhnlich, dass Nordkorea bisher nicht reagiert habe, hieß es.Es sei beispiellos, dass Kim am Geburtstag von Kim Il-sung dessen Mausoleum nicht besucht habe, fügte Tae hinzu. Tae heißt mittlerweile Tae Gu-min und wurde bei den Wahlen am 15. April als Kandidat der Partei für Zukunft und Integration ins Parlament gewählt.