Vietnamesin verklagt südkoreanische Regierung wegen Zivilistentötung im Vietnamkrieg

Photo : YONHAP News

Eine Vietnamesin hat die südkoreanische Regierung wegen des ihrer Familie im Vietnamkrieg zugefügten Leids verklagt.Minbyun, eine südkoreanische Gruppe von progressiven Rechtsanwälten, reichte am Dienstag bei einem Gericht in Seoul in Vertretung der 60-jährigen Vietnamesin Nguyen Titan eine Entschädigungsklage gegen die südkoreanische Regierung ein. Sie fordert 30 Millionen Won (knapp 24.300 Dollar).Nguyen behauptet, dass ihre Mutter und weitere Angehörige am 12. Februar 1968 im vietnamesischen Dorf Phong Nhi von südkoreanischen Soldaten beschossen und getötet worden seien. Sie, damals acht Jahre alt, und ihr Bruder seien dabei verletzt worden und hätten lange Zeit im Krankenhaus behandelt werden müssen.Es ist das erste Mal, dass ein vietnamesischer Staatsbürger wegen der Zivilistentötung durch südkoreanische Truppen im Vietnamkrieg eine Entschädigungsklage einreichte.Südkoreanische Truppen kämpften im Vietnamkrieg an der Seite der US-Truppen.