US-Sicherheitsberater: Wissen nichts über Gesundheitszustand von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-amerikanischen Sicherheitsberaters Robert O'Brien wissen die USA nichts über den Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Die USA wüssten nicht, in welcher gesundheitlichen Verfassung sich Kim befinde und müssten die Entwicklungen abwarten, sagte er am Dienstag.Die USA behielten die Angelegenheit aufmerksam im Blick, doch handele es sich im Falle Nordkoreas um eine sehr geschlossene Gesellschaft, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters und dem Sender Fox News.Im Nachrichtensender CNN sagte er, dass Diskussionen über eine Nachfolge Kims und wie die Machtnachfolge geregelt sein könnte, verfrüht seien. Doch nehme er an, dass jemand aus der Familie an die Spitze rücken müsste.Der Nachrichtensender CNN hatte zuvor am Dienstag gemeldet, Kim sei nach einer Operation in großer Gefahr.