US-Präsident Trump weiß nach eigenen Angaben nichts über Gesundheitszustand von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump weiß nach eigenen Angaben nichts über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un.Das sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf eine Reporterfrage. Er wisse nicht, ob die Medienberichte über einen kritischen Gesundheitszustand Kims wahr seien. Sollten sie stimmen, wolle er Kim gute Besserung wünschen. Er betonte außerdem, dass beide ein gutes Verhältnis hätten.Sollte sich Kim tatsächlich in einem Zustand befinden, wie es CNN gemeldet habe, dann sei dieser sehr kritisch.Doch wolle er Berichten von CNN grundsätzlich nicht zu viel Glauben schenken.CNN hatte am Dienstag berichtet, die USA prüften geheimdienstliche Erkenntnisse, wonach Kim nach einer Operation in großer Gefahr sei.