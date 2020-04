Südkorea bei Pressefreiheit auf Platz 42

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 42 rangiert.Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ veröffentlichte am Dienstag den Pressefreiheitsindex 2020.Laut der neuesten Rangliste fiel Südkorea von Platz 41 im vergangenen Jahr um einen Rang zurück.Südkorea war auf Platz 31 im Jahr 2006 vorgerückt, fiel jedoch um fast 40 Ränge innerhalb eines Jahrzehnts auf Platz 70 im Jahr 2016 zurück. Seitdem verbesserte sich das Land 2017 auf Platz 63, 2018 auf Platz 43 und 2019 auf Platz 41.Zu Südkorea schrieb die Organisation, dass die Regierungen in Ländern mit stabiler Demokratie manchmal die nationale Sicherheit als Vorwand für die Unterdrückung der Pressefreiheit nutzten. In Südkorea gebe es ein Gesetz, mit dem die Bekanntmachung von als empfindlich betrachteten Informationen, insbesondere solchen im Zusammenhang mit Nordkorea schwer bestraft werde.Spitzenreiter bleibt das vierte Jahr in Folge Norwegen. Dahinter folgen Finnland, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Jamaika.