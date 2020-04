Südkorea tritt Vertrag für internationalen Schutz audiovisueller Darsteller bei

Photo : YONHAP News

Südkorea tritt einem Vertrag für den internationalen Schutz der Rechte von audiovisuellen Darstellern wie Schauspielern bei.Das Kulturministerium teilte am Mittwoch die Entscheidung mit, dem Pekinger Vertrag über audiovisuelle Darbietungen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beizutreten.Der Vertrag gewährt audiovisuellen Darstellern moralische Rechte der Autoren wie das Recht auf die Namensangabe. Ihnen werden auch exklusive Vervielfältigungs-, Vertriebs- und Übertragungsrechte für audiovisuelle Darbietungen gewährt. Diese Rechte sollen mindestens 50 Jahre lang geschützt werden.Mit dem Vertragsbeitritt wird eine Grundlage dafür geschaffen, dass die Rechte audiovisueller Darsteller wie K-Pop-Sänger, Schauspieler und Komiker in vielen Ländern geschützt werden, in denen die koreanische Popkultur sehr beliebt ist.