Südkorea meldet elf neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den fünften Tag in Folge weniger als 20 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Dienstag elf Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land kletterte auf 10.694.Bei sechs Neuansteckungen handelt es sich um importierte Fälle. Im Zuge der Kontrolle bei der Einreise wurden zwei Infizierte erfasst, vier weitere erst nach der Einreise lokal.Die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um einen auf 238 zu.64 weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten sich insgesamt 8.277 Infizierte erholen.