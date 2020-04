Wirtschaft Firmen-Neulinge mit Hochschulabschluss immer älter

Hochschulabsolventen in Südkorea steigen immer später ins Berufsleben ein.



Wie das Jobportal Incruite am Mittwoch mitteilte, seien Firmen-Neulinge in den letzten 20 Jahren im Schnitt etwa sechs Jahre älter gewesen.



Laut seinen Untersuchungen kamen Hochschulabsolventen im Jahr 1998 mit im Schnitt 25,1 Jahren in eine Firma. Das Durchschnittsalter stieg im Jahr 2008 um 2,2 auf 27,3 Jahre. Im Jahr 2016 waren Berufsanfänger mit Hochschulabschluss 31,2 Jahre alt.



Einer Umfrage bei Jobsuchenden im März zufolge glauben sie im Durchschnitt, dass die Altersgrenze bei der Einstellung bei 31 Jahren liege.



Als Grund für den späteren Berufseinstieg wurde genannt, dass immer mehr Studenten angesichts der Beschäftigungsnot den Studienabschluss hinausschieben.