Indonesiens Präsident hofft auf Weitergabe von Südkoreas Erfahrung bei Covid-19-Eindämmung

Photo : YONHAP News

Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Hoffnung geäußert, dass Südkorea dessen Erfahrungen im Kampf gegen Covid-19 an sein Land weitergibt.Er habe in einem 20-minütigen Telefongespräch mit Präsident Moon Jae-in am Dienstagnachmittag die entsprechende Äußerung gemacht, teilte der Sprecher des südkoreanischen Präsidialamts Kang Min-seok mit. Er habe seinen großen Respekt dafür ausgesprochen, dass Südkorea große Fortschritte bei der Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung erzielt habe.Widodo habe Moon auch zum deutlichen Sieg der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen in der Vorwoche gratuliert. Er habe den Sieg als Ergebnis des Vertrauens der Bürger in die Führungsstärke ihres Präsidenten bewertet, hieß es.Laut seinem Sprecher betonte Moon die Wichtigkeit der engen Kooperation und Solidarität der internationalen Gemeinschaft für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Südkorea wolle die internationale Zusammenarbeit durch Maßnahmen wie die Lieferung von Gütern zur Eindämmung und medizinischen Gütern und die Weitergabe von Erfahrungen und klinischen Daten ausbauen.Moon versprach außerdem, weitere humanitäre Hilfe für Indonesien im Kampf gegen Covid-19 zu überprüfen.Er äußerte auch die Hoffnung, dass durch ein baldiges Inkrafttreten des bilateralen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (CEPA) die Erholung der Wirtschaft gefördert und Diskussionen über die Kooperation eingeleitet werden könnten.