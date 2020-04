Militär lockert Ausgangssperre für Soldaten schrittweise

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte wollen die wegen Covid-19 verhängte Ausgangssperre für die Soldaten ab Freitag schrittweise lockern.Soldaten in Regionen, in denen mit Stand am 24. April innerhalb der sieben vergangenen Tagen keine Corona-Infektion bestätigt worden sei, dürften ausgehen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.Der Beschluss der Lockerung wurde damit begründet, dass das Stressniveau der Soldaten wegen der starken Einschränkungen in den letzten zwei Monaten eine Grenze erreiche. Zudem sei seit dem 22. März kein neuer Corona-Fall mehr in den Reihen der Truppen gemeldet worden.Die Urlaubssperre und die Einschränkung des Besuchsempfangs gelten jedoch weiter. Das Ministerium will unter Berücksichtigung der Covid-19-Lage über weitere Lockerungen entscheiden.Mit Stand neun Uhr am Mittwoch sind 39 Infektionsfälle in den Reihen der Truppen gemeldet worden. 36 Infizierte erholten sich mittlerweile, drei werden im Krankenhaus behandelt.Die Streitkräfte hatten Ende Februar eine Urlaubs- und Ausgangssperre für alle Soldaten verhängt, um eine weitere Covid-19-Ausbreitung zu verhindern.