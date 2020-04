Billigflieger wollen mit mehr Inlandsflügen Geschäftskrise überwinden

Photo : YONHAP News

Einheimische Billigfluggesellschaften wollen die Zahl ihrer Inlandsflüge steigern, um in der wegen der Corona-Pandemie ausgelösten Geschäftskrise einen Durchbruch zu erzielen.Air Busan teilte am Mittwoch mit, ab 25. April auf den Strecken zwischen Ulsan und Jeju sowie Ulsan und Gimpo zweimal täglich Hin- und Rückflüge anzubieten. Die Flugverbindung nach Ulsan war angesichts der Corona-Krise am 1. März eingestellt worden. Die Fluggesellschaft hatte im März alle Auslandsflüge gestoppt.Jeju Air bietet ab 29. April täglich einmal Hin- und Rückflüge zwischen Gimpo und Yeosu sowie zwischen Jeju und Yeosu an.Jin Air will ab 29. April eine neue Flugverbindung zwischen Jeju und Daegu einführen. Nach einem unregelmäßigen Betrieb soll Mitte Mai auf einen regelmäßigen Betrieb umgeschaltet werden.Ein Mitarbeiter einer Billigfluggesellschaft bezeichnete solche Maßnahmen als zwangsläufig, weil angesichts der lang anhaltenden Corona-Krise der Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Auslandsflügen ungewiss sei.