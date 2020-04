Regierung will 40 Billionen Won für Unterstützung von Schlüsselindustrien ausgeben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will für die Unterstützung der Schlüsselindustrien 40 Billionen Won ausgeben, um eine Massenarbeitslosigkeit infolge der Corona-Pandemie zu verhindern.Entsprechende dringende Beschäftigungsmaßnahmen gab Präsident Moon Jae-in bei der fünften wirtschaftlichen Notfallsitzung am Mittwoch bekannt. Der Schutz von Arbeitsplätzen stelle eine Kernaufgabe für die Überwindung der nationalen Krise und eine dringende Existenzfrage dar, sagte er.Die Regierung will einen Fonds in Höhe von 40 Billionen Won (32 Milliarden Dollar) für die Stabilisierung der Schlüsselindustrien wie Luftfahrt- und Raffineriebranche einrichten. Die unterstützten Unternehmen sollen ihre Beschäftigtenzahl aufrechterhalten und werden dazu verpflichtet sein, die Gehälter der Mitarbeiter und die Dividendenausschüttungen an Aktionäre zu begrenzen.Gleichzeitig will die Regierung zusätzlich zehn Billionen Won (acht Milliarden Dollar) für Sofortmaßnahmen für die Beschäftigungsstabilität einsetzen.930.000 Beschäftigten, die kaum vom sozialen Sicherheitsnetz aufgefangen werden, darunter Freiberufler, werden Zuschüsse für mehr Beschäftigungsstabilität gezahlt. Die Subventionen für die Unternehmen im Falle der Aufrechterhaltung der Beschäftigung werden erweitert.Die Regierung will außerdem selbst 500.000 Arbeitsplätze schaffen, unter anderem durch eine koreanische Version des „New Deal“ mit staatlichen Großprojekten.Präsident Moon betonte, dass die Geschwindigkeit am wichtigsten sei. Er forderte, einen dritten Nachtragshaushalt und die entsprechende Gesetzgebung für die neuen Maßnahmen zügig vorzubereiten, und bat um die Kooperation der Nationalversammlung.