Nationales Regierung veröffentlicht Vorgaben für Corona-Eindämmung in Gemeinschaften

Die Regierung hat fünf Vorgaben für die Corona-Eindämmung in Gemeinschaften gemacht, damit die soziale Distanzierung im Alltagsleben ermöglicht wird.



Auch wurden zusätzliche Schutzvorschriften für Einzelpersonen bekannt gemacht.



Zu den fünf Vorgaben zählen gemeinsame Bemühungen der Gemeinschaft, die Bestimmung eines Managers für die Eindämmung innerhalb der Gemeinschaft und die Erstellung eigener Schutzrichtlinien. Weitere Regeln sind der Schutz der Gruppe durch die Fieberkontrolle und die aktive Kooperation mit dem für Eindämmung zuständigen Manager.



Zusätzliche Regeln für Büros, den öffentlichen Verkehr, Restaurants, Einkaufseinrichtungen, sowie Hochzeits- und Trauerfeiern werden schrittweise bekannt gegeben.



Zu den zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Einzelpersonen zählen das Maskentragen und die Desinfektion. Über 65-Jährige und weitere Risikogruppen sollten Alltagsregeln beachten, auch auf gesunde Lebensgewohnheiten solle geachtet werden.



Zuvor hatte die Regierung am 12. April fünf Schutzregeln für Einzelpersonen vorgelegt. Dazu zählt vor allem, Zuhause zu bleiben, wenn man krank ist. Auch solle ein angemessener Abstand zu den Mitmenschen eingehalten werden. Es wird auch dazu geraten, mehrmals und jeweils 30 Sekunden lang die Hände zu waschen sowie in die Armbeuge zu husten, mindestens zweimal am Tag zu lüften sowie regelmäßig zu desinfizieren.