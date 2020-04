Regierung will 90 Billionen Won für Beschäftigungsstabilisierung und Unternehmen einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will 90 Billionen Won oder 73 Milliarden Dollar für die Beschäftigungsstabilisierung und Unterstützung von Unternehmen einsetzen.Das wurde im Anschluss an die fünfte Notfallsitzung zur Wirtschaft am Mittwoch bekannt gegeben.Das zentrale Thema der Sitzung waren Maßnahmen zur Bewältigung der Beschäftigungskrise. Grund ist, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie immer stärker bemerkbar machen.Das Bodenpersonal und die Duty-Free-Läden an den Flughäfen sollen nun ebenfalls unter den Rettungsschirm genommen werden. Auch Beschäftigten, die unbezahlten Urlaub nehmen mussten, soll zügig geholfen werden.Erwerbstätige, die von sozialen Sicherheitsnetzen wenig bis gar nicht profitieren, insbesondere Freiberufler, sollen drei Monate lang mit monatlich 500.000 Won oder 405 Dollar unterstützt werden.Die Regierung will außerdem 550.000 Arbeitsplätze schaffen.Die Maßnahmen sollen aus einem dritten Nachtragshaushalt finanziert werden.Darüber hinaus wurde eine Unterstützung für sieben Schlüsselindustrien wie Luftfahrt, Automobilproduktion und Schiffbau beschlossen, damit Arbeitsplätze geschützt werden können. Hierfür soll ein Stabilisierungsfonds in Höhe von 40 Billionen Won oder 32 Milliarden Dollar aufgelegt werden.