Pentagon sieht Nordkoreas Streitkräfte unter vollständiger Kontrolle Kim Jong-uns

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums stehen Nordkoreas Streitkräfte weiterhin unter der vollständigen Kontrolle des Machthabers Kim Jong-un.Das sagte der stellvertretende Generalstabschef John Hyten am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Auf der Grundlage der derzeitigen geheimdienstlichen Erkenntnisse könne er die jüngsten Berichte zu Kims Gesundheitszustand weder bestätigen noch dementieren.Auf eine Reporterfrage, ob Kim das Regime unter Kontrolle habe, sagte Hyten, er nehme an, dass dieser die Nuklear- und anderen Streikräfte vollständig kontrolliere. Er habe keinen Grund, nicht davon auszugehen.US-Außenminister Mike Pompeo sagte auf einer Pressekonferenz, dass die USA aufmerksam verfolgen würden, was sich in Nordkorea ereigne. Mehr habe er nicht zu sagen.Präsident Trump hatte gegenüber Reportern am Dienstag gesagt, er wisse nichts über Kims Gesundheitszustand, doch wünsche er ihm gute Besserung.