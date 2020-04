Präsidenten Südkoreas und Finnlands sprechen über Zusammenarbeit wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Die Präsidenten Südkoreas und Finnlands haben Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 erörtert.Der finnische Präsident Sauli Niinisto sagte seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in am Mittwoch am Telefon, dass Südkorea mit seinem erfolgreichen Vorgehen gegen die Pandemie ein Vorbild für die internationale Gemeinschaft sei. Finnland habe sich bei der Ausarbeitung seiner Strategien zur Virusbekämpfung an Südkorea orientiert.Dies teilte Moons Sprecher Kang Min-seok Reportern mit. Moon habe diese Einschätzung begrüßt und sich für eine internationale Zusammenarbeit stark gemacht, damit die durch die Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise überwunden werden könne. Er wiederholte seine Forderung, einen grundlegenden grenzüberschreitenden Austausch aufrechtzuerhalten. Insbesondere Geschäftsleute sollten weiterhin ins Ausland reisen können.Sein finnischer Amtskollege habe der Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit zugestimmt. Auch habe er versprochen, die Zusammenarbeit mit Südkorea auszubauen, sobald die Covid-19-Krise überwunden sei.