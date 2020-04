Computer zählen in der Corona-Pandemie wieder zu zehn wichtigsten Exportgütern

Photo : Getty Images Bank

Infolge der Verbreitung der Telearbeit inmitten der Corona-Pandemie zählen Computer wieder zu den zehn wichtigsten Exportgütern Südkoreas.Der Computerexport legte im Februar und März um mehr als 80 Prozent zu, als sich Covid-19 stark zu verbreiten begann. Der Anteil von Computern am südkoreanischen Exportvolumen vergrößerte sich auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren.Laut Handelsstatistiken des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA) rangierten Computer noch im Jahr 2018 auf Platz zehn bei den wichtigsten Exportgütern Südkoreas. Im vergangenen Jahr standen sie jedoch nicht mehr auf der Liste der zehn wichtigsten Exportschlager.Im Auftaktquartal dieses Jahres wurden Computer im Wert von 3,17 Milliarden Dollar exportiert. Mit 2,4 Prozent Anteil am gesamten Exportvolumen des Landes rückten Computer auf Platz neun bei den Exportgütern vor.Der Anteil der Computer an Südkoreas Ausfuhren übertraf somit erstmals seit 2010 wieder zwei Prozent. Zudem wurde der größte Anteil seit 2008 erzielt, als 2,5 Prozent erreicht worden waren.Auch drahtlose Kommunikationsgeräte waren stärker gefragt. Deren Exportvolumen betrug 3,13 Milliarden Dollar, damit wurde ein Anteil von 2,4 Prozent erreicht.