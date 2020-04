Finanzminister warnt vor größeren wirtschaftlichen Folgen von Corona-Schock

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat vor größeren Folgen der Corona-Pandemie ab dem zweiten Quartal gewarnt.Es gebe die zunehmende Sorge, dass der Schock für die Realwirtschaft und die Beschäftigung angesichts einer befürchteten Rezession der Weltwirtschaft ab dem zweiten Quartal größer würde, sagte Hong am Donnerstag bei einer Sitzung zum Krisenmanagement.Die Regierung wolle alle Kräfte aufbieten, damit dem Abwärtsdruck auf das Wachstum und die Beschäftigung im zweiten Quartal standgehalten werde und die Binnennachfrage und die Ausfuhren sich im zweiten Halbjahr erholen könnten, hieß es.Hierfür werde die Sitzung zum Krisenmanagement auf das Niveau eines Hauptquartiers für wirtschaftliche Notlagen erweitert. Die Sitzungen des Hauptquartiers würden an jedem Donnerstag stattfinden, teilte Hong mit.Im April und Mai würden Maßnahmen gegen Schocks am Beschäftigungsmarkt und Fördermaßnahmen für bedrohte Unternehmen gründlich überprüft. Anschließend werde am wirtschaftspolitischen Kurs für das zweite Halbjahr und einem dritten Zusatzbudget gearbeitet, kündigte Hong an.Das Hauptquartier für Wirtschaft werde auch die am Mittwoch verkündete koreanische Version des „New Deal“ systematisch vorantreiben, hieß es weiter.