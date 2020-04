Südkorea spendet Corona-Testkits an Madagaskar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Corona-Testkits an Madagaskar gespendet.Mit den Diagnosesets könnten bis zu 5.000 Menschen auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet werden, teilte die südkoreanische Botschaft in dem ostafrikanischen Inselstaat mit.Die Ausrüstung im Wert von 200.000 Dollar sei den lokalen Gesundheitsbehörden am Dienstag feierlich überreicht worden. Es handelt sich um eine Nothilfe der südkoreanischen Regierung.Madagaskars Außenminister Djacoba Tehindrazanarivelo sagte bei der Zeremonie, Südkorea sei ein wahrer Freund, der in einer Zeit helfe, in der es weltweit Schwierigkeiten bei der Sicherstellung von medizinischer Ausrüstung gebe.Madagaskar, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, hatte mit Stand am Mittwoch 120 bestätigte Covid-19-Fälle.