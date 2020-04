Südkoreas Kartellamt billigt Übernahme von Eastar Jet durch Jeju Air

Photo : YONHAP News

Die Kommission für fairen Handel hat die Übernahme der Billigfluggesellschaft Eastar Jet durch Jeju Air gebilligt.Die Kommission erkenne nach der Überprüfung des Falls Eastar Jet als „nicht wiederherstellbare Firma“ an und genehmige ausnahmsweise den Zusammenschluss, teilte das südkoreanische Kartellamt am Donnerstag mit.Angesichts der schwierigen Lage der Luftfahrtindustrie infolge der Corona-Pandemie wurde die Entscheidung beispiellos zügig getroffen. Jeju Air hatte am 13. März eine Überprüfung beantragt.Eastar Jet musste von 2013 bis 2019 stets Kapitalherabsetzungen durchführen und verbuchte letztes Jahr einen Betriebsverlust in Höhe von 79,3 Milliarden Won (64 Millionen Dollar).Die Fair-Trade-Kommission ging davon aus, dass die Firma ihr Geschäft nicht bald normalisieren und ihre Schulden tilgen könne. Mit Stand Ende März betragen die Schulden 115,2 Milliarden Won (93,4 Millionen Dollar).Jeju Air, Südkoreas größte Billigfluggesellschaft, hatte als einziges Unternehmen Interesse an einer Übernahme von Eastar Jet bekundet.