Immer mehr Einwohner spenden Corona-Gelder für Hilfebedürftige

Photo : KBS News

Immer mehr Einwohner spenden die von ihren Gebietskörperschaften gezahlten Corona-Grundeinkommen für Mitbürger in großer Not.In Suwon in der Provinz Gyeonggi sind etwa 600 Spenden im Wert von 130 Millionen Won (105.000 Dollar) eingegangen.An einer getrennten Spendenaktion in Gyeonggi beteiligten sich 2.000 Menschen und spendeten über 220 Millionen Won (178.000 Dollar).In Gijang in Busan sammelten Einwohner und Unternehmen 130 Millionen Won (105.000 Dollar) ein.Im Mai werden weitere lokale Verwaltungen ihren Einwohnern ein Grundeinkommen wegen der Corona-Krise auszahlen. Daher wird erwartet, dass die Spendensumme noch anwachsen wird.