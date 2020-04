Regierung genehmigt Lieferung von Schutzanzügen an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat erneut im Zusammenhang mit der Eindämmung von Covid-19 einer privaten Organisation die Lieferung von Hilfsgütern an Nordkorea genehmigt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums teilte heute mit, einen Antrag einer privaten Organisation für die Lieferung von 20.000 Schutzanzügen im Wert von 200 Millionen Won (162.500 Dollar) an Nordkorea am Dienstag gebilligt zu haben.Das stellt die zweite Genehmigung einer privaten Hilfe für Nordkorea im Zusammenhang mit der Corona-Krise dar. Zuvor hatte die Regierung am 31. März einen Antrag auf die Lieferung von Handdesinfektionsmittel im Wert von 100 Millionen Won genehmigt.Auch diesmal habe die Organisation selbst die Finanzmittel für die Hilfslieferung beschafft. Informationen zur Gruppe, wie deren Name, könnten auf deren Wunsch nicht bekannt gemacht werden, hieß es weiter.