Südkorea meldet acht neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den sechsten Tag in Folge weniger als 20 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch acht Neuinfektionen bestätigt. Bisher wurden insgesamt 10.702 Infizierte im Land erfasst.Vier neue Fälle wurden in Daegu bekannt, bei einem davon handelt es sich um einen importierten Fall.Busan und die Provinz Gyeonggi meldeten jeweils eine Neuinfektion. In anderen Regionen wurde kein Fall gemeldet.Im Zuge der Kontrolle bei der Einreise wurden zwei Infizierte festgestellt. Vier der Neuinfektionen am Mittwoch betreffen Ankünfte aus dem Ausland.Die Zahl der Corona-Toten stieg auf 240 an. Am Mittwoch wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 134 auf 8.411.