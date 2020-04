85 Südkoreaner kehren mit Sonderflug aus Polen zurück

Photo : YONHAP News

85 Südkoreaner kehren heute mit einem außerplanmäßigen Flug aus Polen zurück.Laut einem Beamten des Außenministeriums wird die in Warschau gestartete Maschine von Polish Airlines am Donnerstagnachmittag am Flughafen Incheon ankommen. An Bord sind neben den Südkoreanern auch japanische Staatsbürger.Etwa 170 Mitarbeiter der koreanischen Unternehmen LG Chem, SK Hightech und Hyundai Engineering werden mit der Maschine am Freitag nach Polen fliegen.Polen untersagt derzeit wegen der Corona-Pandemie allen Ausländern die Einreise. Die Einreise der südkoreanischen Mitarbeiter wurde jedoch ausnahmsweise genehmigt, da sie für die Aufrechterhaltung des Betriebs unerlässlich sind.LG Chem arbeitet derzeit am Ausbau seiner Batteriefabrik in Breslau.