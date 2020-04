Medien: USA lehnen FAO-Vorschlag für Nordkorea-Hilfe wegen Klimawandel ab

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht haben die USA ein von den Vereinten Nationen vorgeschlagenes Programm zur Unterstützung Nordkoreas wegen des Klimawandels abgelehnt.Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch (Ortszeit).Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) habe ein zweijähriges Programm vorgeschlagen, um Nordkorea bei der Reaktion auf Katastrophen und Gefahren infolge des Klimawandels zu helfen. Laut der Organisation sei das Projekt humanitärer Natur, weil man die Grundbedürfnisse der schutzbedürftigen Gruppen stillen wolle, die aufgrund des Klimawandels zunehmenden Risiken ausgesetzt seien. Risiken bestünden insbesondere in Bezug auf Nahrungsmittelversorgung, Wasserversorgung und grundlegende ländliche Infrastruktur, hieß es.In einem Brief an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats hätten die USA jedoch geschrieben, dass die beschriebenen Aktivitäten der FAO eine breite organisatorische Ausbildung und andere bürokratische Unterstützung für nordkoreanische Ministerien, akademische Institutionen und Forschungsorganisationen darstellten und keine Hilfe zum Nutzen der Zivilbevölkerung Nordkoreas.Bloomberg schrieb, Besorgnisse hinsichtlich des Klimawandels seien für das Kim Jong-un-Regime nie ein vorrangiges Thema gewesen, das wegen dessen fortgesetzten Programms für Atomwaffen und ballistische Raketen weiterhin kritisiert worden sei.