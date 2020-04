Nordkoreas Machthaber geht offenbar wie gewohnt seinen Tätigkeiten nach

Photo : YONHAP News

Im südkoreanischen Vereinigungsministerium wird davon ausgegangen, dass der nordkoreanische Machthaber wie gewohnt seinen Tätigkeiten nachgehe.Nach dem 20. April, als Gerüchte über Gesundheitsprobleme in Umlauf gekommen seien, hätten Nordkoreas Medien berichtet, dass Kim Jong-un den Präsidenten Kubas und Syriens Botschaften geschickt habe, sagte ein Ministeriumsbeamter am Donnerstag. Auch sei berichtet worden, dass Kim den Arbeitern seinen Dank ausgesprochen habe. Dies könne als Indiz dafür gelten, dass er Routinetätigkeiten nachgehe.Die Position der Regierung zu den Gerüchten über Gesundheitsprobleme Kims bleibe unverändert, solange es keine besonderen Entwicklungen in Nordkorea gebe, fügte er hinzu.Es sei zwar ungewöhnlich, dass Kim erstmals seit seiner Machtübernahme am 15. April, dem Geburtstag seines Großvaters Kim Il-sung, den Kumsusan-Palast der Sonne nicht besucht hatte. Sein Vater Kim Jong-il habe jedoch während seiner 17-jährigen Regentschaft lediglich dreimal das Mausoleum aufgesucht. Es bedürfe weiterer Beobachtungen, um den Grund für den ausgebliebenen Besuch zu ermitteln, hieß es weiter.