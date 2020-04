KCNA: Kim Jong-un schickte Nachricht an syrischen Präsidenten

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat laut einem Medienbericht einen Brief an den syrischen Präsidenten geschickt.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, dass Kim das Schreiben am Mittwoch geschickt habe. Er habe Basha al-Assad geantwortet, nachdem dieser letzte Woche zum Geburtstag seines verstorbenen Großvaters gratuliert habe.Ein Foto oder Video zu dem Bericht wurde nicht veröffentlicht.Nordkoreanische Medien veröffentlichten jüngst mehrere Berichte, nach denen Kim Botschaften an ausländische Staatschefs verschickt oder Geburtstagsgeschenke an die Bürger verteilt habe.Zurzeit wird im Ausland über Kims Gesundheitszustand spekuliert. Der US-Nachrichtensender CNN hatte unter Berufung auf Geheimdienstquellen berichtet, dass der Machthaber nach einer Herzoperation in ernsthafter Gefahr sei.